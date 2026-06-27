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sabato 27 giugno 2026
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Polveriera Uruguay, nervi tesi dopo l’eliminazione dal Mondiale: Bielsa urla, Canobbio furioso. E Valverde...

La Celeste torna a casa dopo la sconfitta con la Spagna: caos nello spogliatoio, con i veterani ormai ai ferri corti con il Loco
3 min
TagsUruguayBielsaValverde
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Marcelo Bielsa lo aveva detto: "Sarà il Mondiale peggiore di sempre", ma forse non pensava davvero che il suo Uruguay avrebbe rappresentato una delle più grandi delusioni della rassegna iridata. Il ko con la Spagna di De La Fuente ha messo la parola fine al percorso della Celeste, capace di uscire in un girone completato da Arabia Saudita e Capo Verde. Al termine dei 90 minuti, la rabbia del Loco al momento dell'intervista e le polemiche che hanno accompagnato i gesti di alcuni calciatori in campo e fuori, come Valverde e Canobbio.

Polveriera Uruguay, Bielsa nervoso dopo l'eliminazione. Canobbio furioso, fa discutere il gesto di Valverde

È diventato virale nel giro di pochi minuti il video dell'urlo del Loco Bielsa nel dopo gara di Uruguay-Spagna, al momento della canonica intervista a bordocampo. Il ct, già nervoso per il risultato finale e per l'eliminazione della Celeste, non ha gradito il ritardo nel collegamento, per poi rispondere in maniera telegrafica alla giornalista, senza dare particolari spiegazioni. In campo, invece, è successo di tutto: l'espulsione di Canobbio, autore di un bruttissimo fallo su Cubarsi al 95', è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una volta visto il cartellino, infatti, il numero 14 uruguaiano ha perso la testa ed è arrivato a mettere le mani addosso all'arbitro Ismail Elfath e verosimilmente incasserà una lunga squalifica. Sui social, intanto, fa discutere il gesto di Federico Valverde al momento della sostituzione, arrivata addirittura al 57', quando Bielsa ha scelto di gettare nella mischia Vinas al posto del centrocampista del Real Madrid. Il classe '97, raggiunta la panchina, si è coperto la bocca con la maglietta e, secondo alcuni, avrebbe urlato parole irripetibili all’indirizzo del commissario tecnico. Frattura insanabile tra lo spogliatoio e Bielsa: ormai è un dato di fatto.

 

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