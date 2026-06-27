Muslera chiede scusa ai tifosi e ai compagni: "Mai avrei immaginato di soffrire così tanto"

L’errore di Muslera e le scuse

L'episodio che cambia il destino della partita arriva a pochi minuti dall'intervallo. Sul cross di Marcos Llorente, Baena controlla il pallone in area e conclude verso la porta. Il tiro non sembra irresistibile, ma Muslera sbaglia completamente l'intervento: la respinta è troppo debole e il pallone termina alle sue spalle. Un errore pesantissimo che spinge Bielsa a sostituire il portiere già all'intervallo, inserendo Sergio Rochet per il secondo tempo. Al termine della partita il portiere non si è nascosto. "Non sono mai stato uno che si nasconde, ho sempre affrontato le responsabilità e credo che questo sia il modo più diretto che ho per parlare agli uruguaiani”.

La sofferenza di Muslera

Il portiere ha poi raccontato tutto il dolore provato dopo una serata destinata a lasciare un segno profondo: “Non avrei mai immaginato di soffrire così tanto per questo sport, soprattutto dopo tutto il lavoro che ho fatto e per come mi sono preparato. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio dopo la partita, stavolta mi è capitato di non disputare un buon Mondiale. Ho chiesto scusa ai miei compagni e chiedo scusa anche a tutto il popolo uruguaiano, anche se so che probabilmente non basta”. E poi il messaggio di un capitano deciso a rialzarsi dopo uno dei momenti più difficili della sua carriera. "Purtroppo adesso bisogna stare vicino alle persone care, ritrovare le energie e andare avanti, perché questo sport e questo ruolo sono così: a volte ti danno tantissimo, altre ti tolgono tutto. Devo accettare quello che è successo e affrontare ciò che verrà."