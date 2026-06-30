Bielsa lascia l'Uruguay: "È un addio molto doloroso". Poi spiega la sostituzione di Muslera contro la Spagna

"È un addio molto doloroso, perché riponevo grandi speranze in questa squadra. I giocatori hanno profuso un impegno enorme e ne sarò sempre grato". Ultima conferenza stampa da ct dell' Uruguay per Marcelo Bielsa dopo il clamoroso flop al Mondiale 2026 . L'ormai ex commissario tecnico della Celeste ha voluto chiarire: "I giocatori non hanno fatto nulla che mi abbia impedito di guidarli. Hanno chiesto di ridurre la durata dei miei discorsi alla squadra. Ci sono stati degli incontri. Hanno proposto di non allenarsi in gruppi separati. I giocatori sanno perché preferisco allenarmi in due gruppi. Un approccio che loro stessi avevano apprezzato in precedenza. Se una sessione di allenamento coinvolge il doppio delle persone, richiede il doppio del tempo. Il mio interesse nell'allenarmi in due gruppi nasce dalla volontà di poter osservare tutti i giocatori. Tuttavia, ho compreso la natura della richiesta e ho dovuto accettarla. Non ho scuse per giustificare i due punti ottenuti. Che io ne esca bene o male, sono aspetti che non controllo e sui quali non posso esprimere giudizi".

Bielsa: "Muslera ha chiesto di essere sostituito all'intervallo della partita con la Spagna"

Bielsa ha inoltre spiegato perché ha sostituito Muslera all'intervallo della partita con la Spagna: "Muslera ha chiesto di essere sostituito a causa del peso che gli errori commessi avevano sul suo morale. Era così scosso dall'errore da preferire di smettere di giocare. Non aveva lo stato d'animo adatto per affrontare il secondo tempo contro la Spagna. Ho trovato che fosse una dimostrazione di grandezza e generosità raramente vista nel calcio moderno".

"Ma era perfettamente in grado di giocare anche se aveva avuto la febbre la notte prima della partita contro la Spagn. Sapevo che la sua temperatura aveva raggiunto i 38,1°C. Il medico mi teneva informato su tutto".