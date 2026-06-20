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Il nobile gesto dell'Uzbekistan di Cannavaro al Mondiale: spogliatoio pulito con un bel messaggio per il Messico

Nonostante il debutto amaro contro la Colombia, la nazionale asiatica si è distinta fuori dal campo: tutti i dettagli
2 min
TagsUzbekistanCannavaro

Nonostante la sconfitta al debutto, l’Uzbekistan dà una lezione di sportività al Mondiale. Dopo il 3-1 subito contro la Colombia allo Stadio Azteca, la nazionale guidata da Fabio Cannavaro ha scelto di lasciare un saluto speciale. Al termine della partita, giocatori e staff hanno ripulito completamente il proprio spogliatoio, lasciando poi sulla lavagna un messaggio di ringraziamento agli organizzatori e al popolo messicano: “Grazie Messico e buona fortuna nel Mundial”. Il gesto ricalca quello del Giappone, "fissato" con le pulizie e la cordialità. 

Uzbekistan, anche i tifosi puliscono 

Un gesto che conferma come il rispetto e l’educazione possano essere protagonisti fuori e dentro il campo. A distinguersi, però, non sono stati soltanto i calciatori uzbeki. Anche i tifosi presenti sugli spalti hanno dato prova di grande civiltà, trattenendosi dopo il fischio finale per raccogliere rifiuti e lasciare le tribune il più in ordine possibile. Un esempio senso civico che ha conquistato l’apprezzamento degli spettatori e degli addetti ai lavori, trasformando una giornata amara sul piano sportivo in una bella pagina da raccontare. 
 

 

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