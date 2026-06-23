Cannavaro analizza il ko dell'Uzbekistan: "Con il Portogallo differenza troppo ampia. Per il futuro..."

Sconfitta amara per l' Uzbekistan nella seconda giornata del gruppo H ai Mondiali , battuto nettamente dal Portogallo di Cristiano Ronaldo per 5-0. Nel post-partita, il commissario tecnico Fabio Cannavaro non ha nascosto il dispiacere per il pesante passivo, pur riconoscendo l'enorme divario tecnico in campo: " Mi dispiace per i giocatori, ma la differenza è stata troppo ampia . Quando concedi gol così presto diventa molto difficile, ma stiamo facendo anche buone cose. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ma 5 reti subite oggi sono troppe ".

Cannavaro analizza il ko dell'Uzbekistan: "Abbiamo incontrato Colombia e Portogallo..."

L'avvio shock ha condizionato pesantemente la gara dei suoi, che si sono trovati subito a rincorrere contro una delle big del torneo. "Sapevo l'emozione che i ragazzi potevano avere nei primi minuti, ho cercato di far capire l'importanza di partire bene, ma contro il Portogallo non è facile. Peccato per il gol annullato, ci poteva dare una marcia in più. C'è troppa differenza, abbiamo commesso anche degli errori ingenui. È un peccato, ma è anche vero che nelle prime due partite del Mondiale abbiamo incontrato Colombia e Portogallo, che sono tra le prime 20 al mondo".

"A dicembre ci sarà la Coppa d'Asia..."

Nonostante il duro colpo, il ct preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno, proiettandosi già verso il futuro: "Per me è un'esperienza fantastica e così per i ragazzi, poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e lì cercheremo di fare qualcosa di diverso: dopo aver giocato la Coppa del mondo, valori ed esperienza potranno fare la differenza".