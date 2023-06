Mondiale Under 20, Grand'Italia! Inglesi ko, Baldanzi e Casadei superstar

In campo al Mondiale Under 20 c'è sempre più una Grande Italia. Lo conferma la splendida vittoria degli Azzurri di Nunziata sull'Inghilterra, la grande favorita del torneo che si sta disputando in Argentina, eliminata negli ottavi dopo la battaglia nel fango di cui è stato teatro l'Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata. Il successo sugli inglesi è anche una doppia rivincita sugli avversari che negli anni scorsi avevano eliminato l'Italia con l'Under 19 e l'Under 17. La grande prova del collettivo azzurro è stata esaltata dalle prodezze dell'empolese Baldanzi, autore del primo gol e di Casadei, ceduto dall'Inter al Chelsea e ora in prestito al Reading, capocannoniere del mondiale con 5 gol. A tre minuti dalla fine del tempo regolamentare, sull'1-1 che gli inglesi avevano raggiunto grazie al gol di Devine, è stato proprio Casadei a procurarsi e a trasformare il rigore della vittoria. Dopo undici, interminabili minuti di recupero, inglesi a casa, come l'Argentina di Soulé. Italia nei quarti di finale dove sabato notte affronterà la Colombia. Storicamente, il mondiale Under 20 è sempre stato una vetrina dei giovani talenti del calcio internazionale e lo ribadisce la rassegna ospitata dal Paese dell'Albiceleste di Messi, campione del mondo in Qatar. Nunziata e i suoi ragazzi stanno facendo un capolavoro, tenuto conto anche delle difficoltà logistiche che avevano preceduto la sfida con gli inglesi. Il successo sull'Inghilterra è un'ottima notizia per il calcio azzurro, considerato il valore assoluto degli avversari. Come Roberto Mancini ha più volte sottolineato, non è vero che il nostro movimento non abbia giovani di talento: è vero che bisognerebbe avere il coraggio di farli giocare di più in prima squadra. Come succede a Baldanzi nell'Empoli e come sta facendo Casadei in Inghilterra: la sua esperienza al Reading si sta rivelando preziosa per la crescita del ventenne centrocampista romagnolo. Avanti così, Giovane Italia. Il bello deve ancora venire.