Diretta Colombia U20-Italia U20: orario e come vederla in tv e streaming

SAN JUAN (Argentina) - Dopo aver eliminato l’Inghilterra, la formazione azzurra questa sera scenderà in campo all'Estadio del Bicentenario di San Juan - in Argentina - per cercare la qualificazione in semifinale contro la Colombia. La formazione sudamericana è ancora imbattuta e si presenta come un avversario ostico e pieno di talento. Gli altri quarti di finale in programma sono Stati Uniti-Uruguay, Israele-Brasile e Nigeria-Corea del Sud.