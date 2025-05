Mondiali U20, l'Italia pesca Argentina, Cuba e Australia nel Gruppo D

Saranno Australia, Cuba e Argentina le avversarie dell'Italia Under 20 nel girone D del prossimo Mondiale di categoria, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre 2025. I ragazzi di Bernardo Corradi, inseriti in prima fascia al sorteggio, arrivano all'appuntamento iridato con l'ambizione di confermare o perchè no migliorare il prestigioso secondo posto conquistato nel 2023, quando persero la finale contro l'Uruguay. La fase a gironi si disputerà in quattro città (Rancagua, Santiago, Talca e Valparaiso), con le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze che accederanno agli ottavi di finale. Gli Azzurrini giocheranno le loro tre partite proprio a Valparaiso, storica città portuale affacciata sull'Oceano Pacifico.