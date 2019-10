Moviola

Moviola Serie A: il caos dei rigori. Super Orsato in Roma-Milan

Doveri non vede il fallo su Soriano, Fabbri su Joao Pedro, Guida su Lazzari (e sull’azione dell’1-2...): le infrazioni in area sono il vero tallone d’Achille della Can A. Rizzoli si consola con la partita dell'Olimpico