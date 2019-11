Juve-Atletico Madrid, la moviola: Taylor grazia Hermoso, forse anche Felipe

Juve-Atletico Madrid 1-0. Arbitro: Taylor (Inghilterra).

Taylor grazia Hermoso, forse anche Felipe

Lascia più di qualche perplessità la direzione dell’inglese Taylor. Sull’uso del VAR dei sudditi di Sua Maestà, invece, non ci sono più dubbi: sono contrari a prescindere e non sono capaci. Ancora: va bene dirigere all’inglese, ma un gomito in faccia merita almeno il cartellino giallo.

Da doppio giallo

Dato certo: Hermoso, già ammonito, si oppone a Bentancur con il gomito destro all’altezza della faccia, andando a porre ostacolo: da secondo giallo.

Da arancione

Unico VAR, il brutto pestone (sulla tibia, sotto il ginocchio) di Felipe ai danni di Ronaldo. Si apre la rewiev, Taylor parla con Attwell nel VOR, non va neanche a rivedere: che valutazione è? Unica spiegazione: l’avesse rivisto, avrebbe dovuto dare rosso. Male.