Cagliari-Roma: disastro Di Bello, il rigore non visto è la prova del 9

CAGLIARI - Se volete, ieri una conferma. Perché è assai strano che Di Bello, dopo i disastri di Parma-Lazio (i rigori, erano due, ricordate? Errori riconosciuti dal designatore a Coverciano, con tanto di video quiz) sia già tornato in campo. E (ma è solo un esempio) Giua (ieri a fare il IV a Cagliari, scarso anche lui di suo), che nella stessa giornata negò un rigore al Napoli (su Milik) faccia ancora panchina. Come funziona? Pesi e misure? Attenzione... La conferma è tutta nell’ammonizione di Ünder, che avrà anche protestato, ma dopo aver ricevuto un calcione da Oliva al limite dell’area che Di Bello (non accettato in campo) non ha ignorato. Il rigore non visto (meno male c’è il Santo VAR) sul fallo di mano di Smalling poi è la prova del 9: che facciamo, ancora pesi e misure?

Roma, Petrachi: “Lo stop al campionato sarebbe stato più corretto”

Roma, Kalinic protagonista della vittoria a Cagliari: doppietta e assist

Netto

In campo aperto, con visuale libera, Di Bello non vede un rigore netto: sullo spiovente in area, Smalling ha il braccio destro largo, Simeone davanti a lui manca l’intervento di testa, il pallone finisce proprio lì. Ha avuto bisogno del VAR (Giacomelli) per assegnare un penalty molto semplice.

Maglia Roma 2020/21: le ultime indiscrezioni

Regolari

Ok il gol di Kluivert: lo tiene in gioco Pisacane sull’assist di testa di Kalinic. Anche il gol del 4-2 ha avuto bisogno del VAR per controllare la posizione di partenza di Mkhitaryan (ok) al momento della punizione di Kolarov.