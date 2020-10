Moviola Serie A, Lazio-Bologna: dubbi su Immobile e Soriano

Genoa-Inter 0-2

Massa giudica bene, non c'è rigore su Lukaku

Lascia perlopiù correre sugli episodi al limite, l’arbitro Massa, che torna a dirigere una partita di A dopo un mese. E pure sul primo episodio critico, alla mezzora, è indulgente quando Bani e Lukaku vengono a contatto nell’area genoana: sul cross di Perisic, trattenuta reciproca, con il belga che finisce a terra, giusto non concedere rigore. In chiusura di primo tempo, punito Lautaro Martinez per un’entrata su Goldaniga: cercano entrambi il pallone, ma l’intervento del Toro è molto ruvido. Lukaku sblocca e dopo cinque minuti l’assistente Bottegoni gli cancella giustamente il 2-0: il bomber dell’Inter è nettamente in fuorigioco raccogliendo l’invito di Darmian. Tutto buono invece sul gol di D’Ambrosio, che si fa trovare in posizione regolare dopo la sponda di Ranocchia. Da ammonizione Bani, per il fallo su Barella: la sanzione arriva puntuale.