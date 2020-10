Moviola Champions: ingenuità di Patric, giusta l'espulsione di Demiral

BRUGES-LAZIO

Non benissimo l’inglese Taylor, anzi: non vedere “live” un rigore come quello che solo dopo OFR ha concesso è davvero brutto. Chiude la partita con 31 falli e 8 ammoniti. A proposito di rigore, una curiosità: il VAR era Stuart Attwell, lo stesso che sabato scorso, sempre al monitor, durante Chelsea-Man Utd non è riuscito a vedere un clamoroso “laccio al collo” di Maguire su Azpilicueta.

Inzaghi: "Giorni surreali, grande prestazione. Patric stava male"

Lazio, Correa gol! Punto d'oro con il Bruges: è 1-1

Ingenuità di Patric

Ingenuo Patric in occasione del rigore (l’ex arbitro Gabriele, ora addetto ai fischietti della Lazio, glielo spiegherà): abbraccia Rits ma, soprattutto, non guarda mai il pallone, dandogli le spalle, e poi lo butta giù. Clamoroso che Taylor non lo abbia visto ed è stato richiamato all’OFR.

VAR: Attwell (Ing) 6,5 Il rigore è farina del suo sacco.