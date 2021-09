Moviola Roma-Udinese: Pellegrini, espulsione ingiustificata

Roma-Udinese: fuori luogo l'espulsione di Pellegrini. Rapuano voto 5

Ingiustificata l’espulsione per doppia ammonizione comminata da Rapuano a Pellegrini. La decisione, presa al 44’ del secondo tempo, non ha inciso sul risultato di Roma-Udinese, ma avrà un peso nel derby. Se il primo cartellino giallo è corretto (Pellegrini interrompe fallosamente una ripartenza di Pussetto), il secondo è un errore dell’arbitro di Rimini. Pellegrini va a saltare e con il braccio alto per coordinarsi tocca il collo di Samardzic. Poteva starci il fallo, ma nulla di più. Corrette le altre ammonizioni, anche se ne manca una a Deulofeu che al 22’ del secondo tempo allontana il pallone dopo un fischio di Rapuano.