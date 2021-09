Moviola Torino-Lazio: il rigore su Muriqi è netto

Torino-Lazio, Abisso voto 6

Abisso si trova a dover fronteggiare l’episodio chiave a ridosso del novantesimo: Djidji con una gamba colpisce il fianco di Muriqi che cade in area del Torino. L’intervento del difensore granata, anche se non duro, è in ritardo e frena la corsa dell’avversario. Inevitabile il calcio di rigore. Giusto anche non ammonire il difensore: era una spa, depenalizzata per il tentativo seppur scomposto di Djidji di giocare il pallone. La partita è stata molto fisica e combattuta: per tenere a freno l’agonismo di Torino e Lazio il direttore di gara ha fatto presto uso dei cartellini. Il primo giallo l’arbitro di Palermo lo mostra al 17’ a Mandragora. L’intervento è al limite dell’ammonizione. Abisso avrebbe anche potuto evitare la sanzione disciplinare, ma il giallo, giustificabile, gli è servito per far capire ai giocatori il limite da non superare. In quest’ottica manca un’ammonizione a Pobega per un intervento duro su Akpa Akpro, mentre sono corretti gli altri cartellini gialli. A fine partita saranno tre per i granata e tre per i biancocelesti.