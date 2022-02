Moviola Cagliari-Napoli: perché il rigore chiesto da Mazzarri non c'è

Non era (e non lo è stata) una partita facile (basti pensare ai falli, 39 quelli fischiati a fronte di una media personale di 24,88 a gara; in linea i gialli, 3 con una media di 3,88), ma l’arbitro di Seregno, Simone Sozza (voto 6,5), continua nella sua crescita, importante, con più d’una voce che lo vuole internazionale già a partire dal primo gennaio del 2023. Il Napoli vorrebbe un rigore per un mani non si sa bene se di Altare o Dalbert, giusto far proseguire. Lo reclama anche Mazzarri, semmai il fallo lo commette Altare su Mario Rui.