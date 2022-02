Moviola Spezia-Roma: Fabbri, quanti errori fra rossi e rigori

Partita ancora con diversi errori gravi per l’internazionale Fabbri (voto 4,5) : bisogna farsene una ragione. E se l’ espulsione di Amian è leggera (di­fficile, visto lo sviluppo, considerarlo SPA, Stopping a Promising Attack), manca un secondo giallo chiaro a Agudelo , mentre il placcaggio di Reca su Zaniolo sembra più consono ad un campo da football americano che a uno di calcio (battuta a vuoto anche di Di Paolo al VAR). Netto il rigore dopo OFR nel recupero.

Roma, rigore netto

Calcio in faccia di Maggiore su Zaniolo nel recupero, netto: Fabbri non vede, Di Paolo al VAR ha un sussulto e lo richiama all’OFR e rigore. Proprio dentro l’area, Reca e Zaniolo sembrano lottatori di Sumo, poi però, quando arriva il pallone, Zaniolo sfrutta il corpo per fare perno e Reca lo affossa, tirandolo giù: poteva starci il rigore.