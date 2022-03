Moviola Napoli-Milan. Orsato, che errore con Valeri: era rigore su Osimhen

C’è un errore certificato nella notte della coppia Orsato-Valeri (già, la stessa del famigerato Inter-Juventus, Pjanic e la mancata espulsione), che pesa sul match e sulla corsa-scudetto. Manca, al Napoli, un rigore netto (Tomori-Osimhen). Più discutibile l’altra situazione, completamente diversa anche per tipologia, che ha coinvolto Koulibaly e Bennacer. Partita difficilissima, probabilmente solo alla portata di uno alla... Orsato. Si perde qualcosa anche sul disciplinare (vedi il giallo a Giroud, fatto più per il momento della partita che per altro).

Tomori su Osimhen, era rigore Osimhen entra in area, da dietro Tomori cerca il pallone, trova soltanto il piede sinistro dell’avversario che va giù: non solo era rigore da vedere in campo, ma l’intervento del VAR sarebbe stato opportuno. Invece Orsato (sotto gli occhi dell’OT Di Liberatore, lo stesso presente nello spogliatoio di Abisso in Roma-Genoa e del caso Calvarese) non ha rilevato nulla. Valeri? Se n’è ben guardato...