Moviola Liverpool-Inter, perché è giusta l'espulsione di Sanchez

È stato l’arbitro dell’ultima finale di Champions (fra Manchester City e Chelsea), Mateu Lahoz rappresenta l’ideale di Rosetti (presente all’ultimo raduno degli assistenti di Rocchi a Coverciano lo scorso weekend, una lezione del designatore europeo da restare a bocca aperta): fischia poco (ma i falli veri li fischia, mica come in Italia), interviene il giusto, grande confidenza con i giocatori, forte di oltre 90 partite dirette in ambito Uefa (37 solo in Champions). Sostanzialmente giusto il doppio giallo a Sanchez, e vi spieghiamo perché. La chiude con appena 19 falli, un rosso e 6 ammoniti.