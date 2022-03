Da Orsato a Serra, quando l'errore è clamoroso

Resterà, scolpito, il volto contrito di Serra fra le mani di Rebic, per quello che è stato l’errore mediaticamente più grande della stagione ma che, grazie proprio al fragore che ha avuto, sfruttato a dovere anche da chi ne è rimasto coinvolto, ha finito per portare l’opinione pubblica a guardare all’arbitro della stessa sezione del presidente dell’AIA (Torino) con tenera compassione. Il pianto, le lacrime, la consolazione di Ibrahimovic nello spogliatoio, tutto ha contribuito a rendere quell’errore più umano, come dovrebbe sempre essere. Certo, nulla a che vedere con quello che è successo domenica sera all’Olimpico Grande Torino, ma in proporzione - e parlando in senso strettamente arbitrale - quello è stato l’Errore. Preceduto e seguito da tante altre sviste (il gol di braccio di Udogie in Milan-Udinese, tanto per citare l’ultimo), che hanno del clamoroso. Figlie, anche, di un problema di fondo: aver reso opinabile uno strumento - il VAR - nato e concepito per essere certezza. Se si discute - dividendo, ad esempio, gli episodi in area in rigori e rigorini, a tutto discapito dei primi - anche quello che è certezza, si finisce per creare un danno, prima di tutto agli arbitri, non più “garantiti” dallo steccato delle certezze (le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti) e poi ai tifosi stessi: il passo fra l’interpretazione, il protocollo e il «l’ha fatto apposta» è pericolosamente breve.

Inconsolabile E allora, Serra prima di tutto, e quel vantaggio non concesso il Milan-Spezia per una punizione sulla trequarti (Bastoni su Rebic) che ha privato, un attimo dopo, Junior Messias di una rete. Il fischio che sembra morirti fra le labbra, la sensazione immediata - e solo chi ha arbitrato può capire certe sensazioni - di averla combinata grossa, le scuse, la testa fra le mani di Rebic («Pensavo volesse strangolarmi» ha ammesso poi l’arbitro), il pianto a fine gara, la paura di aver chiuso così la sua carriera. Ed invece, non è detto...

(S)vantaggio Un errore simile, ma al contrario, lo ha commesso nientemeno che Orsato (il rappresentante degli arbitri italiani pare abbia creato una chat parallela a quella diciamo ufficiale), la partita è Juve-Roma, l’errore è pazzesco: non dare vantaggio sul rigore (Mkhitaryan abbattuto da Szczesny, e c’era anche Danilo su Abraham), visto che Abraham ha segnato nell’immediatezza. Errore doppio, perché la spiegazione data a Cristante nel tunnel è da brividi: «Vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore. No, eh?». Ed invece il vantaggio sul rigore si dà se il vantaggio è aver segnato una rete.