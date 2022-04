Moviola Roma, Volpi e Mazzoleni ma che fate? Il rigore su Mkhitaryan era sacrosanto! 

Pessima partita per Volpi, il rigore non concesso su Mkhitaryan è da stop tecnico immediato, il motivo dell’OFR su quello dato e poi tolto è cervellotico alla Mazzoleni (ma forse spiegazione c’è). Però la modestia tecnica, specchio di questa CAN (basta essere d’accordo «tecnicamente e politicamente», vero Rocchi?) e di questa AIA, è nei 13 (sì, avete letto bene, 13) cartellini gialli (molti sbagliati e, con quel metro, molti altri da fare). Non c’era la punizione del 2-1: Ederson anticipa nettamente Mkhitaryan.