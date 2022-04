Moviola Juve-Bologna: Soumaoro-Morata, caos totale per Sacchi!

Male Sacchi (voto 5), Pasqua di magro. La gestione tecnico disciplinare dell’ episodio Soumaoro-Morata è il contrario di quello che dovrebbe fare un arbitro. Perché, anche quello che esce dal corso, va in campo per decidere. Non decidere e poi arrivare a fare due rossi è il peggiore dei mali.

Gli errori di Sacchi nell'episodio Soumaoro-Morata

Entrata decisa di Soumaoro su Morata (che già aveva sventato una scivolata di Medel), Sacchi sceglie di non intervenire, evidentemente sa che qualsiasi cosa decida, rischia di creare un caso. Perché il fallo avviene con un chiaro DOGSO e a pochi centimetri dall’area di rigore. Dunque, fa proseguire, ma a questo punto interviene Guida: l’errore, chiaro ed evidente, di Sacchi c’è, bisogna aprire una review. Non tanto perché è rigore (combinando le varie immagini “punto di contatto+telecamera dei 16 metri” si capisce che è fuori), ma perché il fallo deve portarsi appresso un provvedimento disciplinare. Che non può che essere rosso (e forse Sacchi questo sussurra uscito dall’OFR) perché è un DOGSO pieno: fosse avvenuto in area, sarebbe stato rigore e giallo. A quel punto Medel (forse non ha colto la differenza) dà in escandescenze, Sacchi lo ammonisce, lui non si frena, arriva un rosso che sembra diretto (Sacchi non fa mai gesto di ammonire di nuovo).

Ok il gol di Arnautovic: lo tiene in gioco Chiellini sull’assist di Soriano. Hickey su Morata: giusto, non è rigore. VAR: Guida 6,5 Non ci fosse stato lui...