Moviola Lazio-Torino: male Prontera, spinta di Pobega a Lazzari sullo 0-1

Decisamente negativa la partita di Prontera (4.5) che non dirigeva in A dal 26 febbraio scorso (Sassuolo-Fiorentina tutt’altro che memorabile). Ieri ha sbagliato tutto quello che poteva, forse un errore mandarlo in una sfida così. Dalle piccole cose (angoli trasformati in rimesse dal fondo e viceversa, in uno grandi responsabilità dell’assistente Bindoni) alle grandi (c’è un fallo grosso come una casa sul gol del Toro), passando per le medie (Izzo mai ammonito nonostante i falli a ripetizione, due addirittura in meno di un minuto).