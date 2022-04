Moviola Sassuolo-Juve: Morata-Kyriakopoulos, ecco perché ci sta non fischiare

Maresca che perdona dopo 30” un pestone di Alex Sandro su Berardi? In altri tempi, sarebbe partito subito il giallo. Per dire, non sembrava neanche lui, ancora una volta l’arbitro partenopeo prova a fare quel passo indietro che tanto servirebbe (soprattutto al suo designatore). Soglia del fallo molto alta (solo 23 fischi) e 4 ammoniti per l’internazionale presidente della sezione di Napoli, giudica non punibile il corpo a corpo Morata-Kyriakopoulos, ci può stare.