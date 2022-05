Moviola Roma-Leicester: ecco perché su Fofana non è rigore

Non ha lasciato grandi impressioni questo Jovanovic (voto 6), entrato in Elite a gennaio. Non ci sono stati errori grossolani, ma neanche episodi che lo potessero mettere in difficoltà. Eppure, citiamo un caos per tutti, fischia una punizione a favore di Evans che non viene mai toccato da Pellegrini e che, anzi, struscia in maniera palese il piede destro a terra. Non solo, un chiaro angolo per gli inglesi (ultimo tocco di Mancini) viene trasformato in rimessa dal fondo. Insomma, non ha mai brillato, gestendo male il finale. Sempre un po’ (troppo) indulgente, ne beneficiano lo stesso Evans, Vardy e Mancini. La chiude con 24 falli e 3 ammoniti. Ma se questo è il futuro...