Moviola Verona-Milan: Doveri senza ombre, si candida a Cagliari-Inter

Partita senza sbavature per l’ex internazionale Doveri, anche alla fine di una gara non complicata. Il che significa soprattutto che Cagliari-Inter di domenica prossima è lì, a disposizione: il presidente di Roma1 è fra i candidati più probabili (se non “il” candidato). Buona lettura degli episodi in area, gestione delle squadre in campo, una mass confrontation risolta con due gialli (con un rischio per Faraoni, appena ammonito). Interviene il VAR sulla rete annullata a Tonali: ok.