Moviola Salernitana-Cagliari: bravo Di Bello sui rigori, giusta OFR di Mazzoleni

Partita di spessore per Di Bello (voto 7), al netto di qualche sbavatura (nel finale rovente, un giallo a Bonazzoli che tratteneva il pallone ci stava): clima del match e tensione in campo altissimi, l’ha gestita bene. Bravo sul rigore, anche su quello dato (e poi tolto, lì bravo Mazzoleni a Lissone). Scarso il recupero: solo per il rigore la partita è rimasta ferma 7 minuti.