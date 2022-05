Moviola Fiorentina-Roma: Guida-Banti, che pasticcio: dato un rigore folle!

Non vorremmo trovarci nei panni del povero designatore Rocchi: gli arbitri fanno il contrario di quello che ha predicato. Se anche uno come Banti (voto 5, che non dava un rigore in campo mai, figuriamoci al VAR) richiama per un episodio infinitesimale, vuol dire che siamo alla frutta. Che non fosse rigore, c’è la certezza: Cristante su Nico Gonzalez meritava più di una OFR, era più rigore di quello dato. E non è successo nulla.... Dopo quel penalty Guida perde completamente il controllo della linea tecnica e disciplinare: i gialli a Amrabat e Duncan non stanno in piedi, il fallo di Ikoné su Ibanez è quasi un’invenzione, una trattenuta prolungata di Milenkovic su Pellegrini ignorata. Ok annullare la rete di Bonaventura: l’azione nasce da un offside di Biraghi.