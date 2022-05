Moviola Roma-Venezia, Sozza involuto. Maitland-Niles in area o fuori?

Un passo indietro (ancora) per Sozza (voto 5), che in generale resta un talento da far crescere (il clima alla CAN, però, non è dei migliori, chi dovrebbe rappresentare il traino per i giovani si nasconde) ma sembra quasi “sgonfiato” rispetto alle belle prove di qualche mese fa. Gli sfuggono troppe cose, restano dei dubbi su una trattenuta su Maitland-Niles, resta una condotta violenta sfuggita a tutti (complimenti anche alla “squadra”) e un disciplinare rivedibile. Ebuhei di petto a gara finita: non è rigore.