Moviola Empoli-Salernitana: Massa errore grave, rigore da vedere live

Possiamo dire il 100% di errori, visto che un solo episodio reale c’è stato in area è la risposta è stata: «No no, prende il pallone, prende il pallone». Non sufficiente la direzione di Massa (voto 5) , l’internazionale che - dopo lo scandalo di Rimborsopoli - è tornato ad arbitrare e ora è Élite dell’Uefa. Peccato, aveva letto bene il no rigore fra Verdi e Stojanovic, ma la cosa più semplice (e pure quella che poteva essere decisiva) l’ha completamente sbagliata.

Netto

Scivolata di Romagnoli su Coulibaly, non prende mai il pallone (anticipato d’un pelo dal senegalese), colpisce il piede destro dell’avversario e poi gli dà un calcio con la gamba di richiamo. Massa fa cenno con la mano di no e poi spiega, per tre volte, che ha preso il pallone (avrebbe però avuto una direzione opposta a quella che ha avuto). Di Bello lo richiama alla OFR (la revisione sul campo), anche troppo lunga per la chiarezza dell’episodio.

Regolare

Ok la rete di Bonazzoli: non c’è fallo, né di Ederson sull’uscita di Vicario, né di Radovanovic quando il portiere dell’Empoli ha provato a recuperare il pallone. Ok anche la rete di Cutrone, ampiamente in gioco (c’è Gyomber) sul filtrante di Asllani.

Var

Di Bello (voto 6,5). Decisivo, meno male.