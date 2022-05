Moviola Napoli-Genoa: Osimhen salva Fabbri, rigore ripetuto ok

Non sufficiente l’internazionale Fabbri (voto 5,5), non lucido dal punto di vista disciplinare (Yeboah sulla rimessa di Ospina è giallo sempre). Assegna un rigore al Napoli per un fallo di mano di… Osimhen, che con onestà ammette e fa cambiare idea. Il rigore dato: tocco di Lozano, Hernani ha il braccio destro altissimo, sopra le spalle, il penalty è automatico. Il VAR lo fa ripetere per invasione simultanea: netta quella di Di Lorenzo, più sulla… proiezione quelle di Bani e Hernani.