Moviola Juve-Lazio: Ayroldi la tiene, c'è un dubbio sul gol di Milinkovic

Non pulitissima la partita di Giovanni Ayroldi , la porta a casa con 29 falli (la sua media in A era di 29,90) e 6 gialli (5,90 a partita prima di ieri sera). Diverse cose dal punto di vista tecnico (clamorosa l’inversione della punizione dopo il fallo di Bernardeschi, già ammonito, su Cabral; lascia dubbi anche il contrasto Zaccagni-Cuadrado sull’azione del 2-2).

Dubbio sul gol del 2-2

In avvio dell’azione del 2-2 (l’inizio dell’APP) c’è un contrasto fra Zaccagni e Cuadrado. Ayroldi sceglie di non fischiare, live sembra un contrasto di gioco, rivedendo le immagini si nota come Cuadrado sposti all’ultimo il pallone. Controverso, qualsiasi decisione sarebbe stata al limite, sicuramente non è da VAR. Differente dal caso Kalulu-Pessina (Milan-Atalanta): lì fallo netto sulla gamba, non di gioco, probabilmente valutato male dall’arbitro.