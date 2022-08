Moviola Serie A: male Fourneau-Irrati, persi rigore e rosso. Valeri grazia Hateboer

Napoli-Monza, Fourneau-Irrati male: persi rigore e rosso. Voto 4,5

Una vera giornataccia per Fourneau, al quale Irrati da Lissone non dà affatto una mano (Irrati perderà i gradi da internazionale il 31 dicembre a favore di Sozza, ma per gli arbitri Fifa o ex Fifa non sono previsti contraccolpi economici vista la revisione degli ingaggi). Persi un rigore, un rosso, una spinta evidente sul momentaneo 3-1, oltre a una serie di falli (D’Alessandro dritto su Anguissa, ad esempio) e falletti vari, spesso invertiti. Peccato. Marlon-Osimehn (tocca prima il pallone), braccio Antov (al corpo): non c’è rigore.

Da rigore

Tiro di Anguissa, Ranocchia tocca con la pancia, poi il pallone finisce sul braccio destro che è larghissimo, “innaturalmente più grande”, e fa il movimento verso il pallone stesso: rigore netto, chiaro, al monitor ancor di più. Innaturalmente, non succede nulla.

Da rosso

Gamba alta di Ferrari su Lobotka, ben sopra il ginocchio, forse possiamo discutere sull’intensità, ma il gesto è davvero brutto: anche qui, non si va oltre una semplice punizione. Era rosso.

Spinta

Due mani di Petagna sulle spalle di Rrahmani: c’è voluta l’OFR per Fourneau per annullarlo, si doveva vedere live. Già detto: male.

VAR: Irrati 5

Senza parole.

Atalanta-Milan, Maresca opaco e con Valeri grazia Hateboer. Voto 5

C’è un’ombra, grossa, sulla direzione di Maresca (e ancor più sull’operato al VAR dell’ex internazionale, ora VMO della Fifa, Paolo Valeri): graziato Hateboer dal rosso ad inizio ripresa, ne avrà da spiegare il responsabile dei rapporti con i club, Riccardo Pinzani, con l’ex collega Romeo e lo staff rossonero. Sarà però dura argomentare, ad esempio, come il calcione (tremendo) di Origi a Djmsiti che lo aveva anticipato possa diventare angolo per il Milan...

Da espulsione

Dopo 3’ dall’inizio della ripresa, Hateboer va in scivolata su Leão con la gamba sinistra alta, piede a martello, tacchetti esposti, zona d’impatto ben sopra il malleolo. Solo la fortuna ha evitato guai peggiori (comunque la gamba e la caviglia di Leão si piegano). Maresca (forse coperto) opta per il giallo, ma Valeri al monitor di Lissone che giustificazione ha? Ci stava il rosso, in campo o al VAR.

Regolare

Nessun dubbio sulla regolarità della rete di Malinovskyi: al momento del tiro, Zapata è comunque tenuto in gioco da Kalulu (che toccherà il pallone, deviandolo leggermente) e fuori dalla “Line of Vision”, la linea di visione, di Maignan.

VAR: Valeri 5

Confronta: A. Manzoni, “I Promessi sposi”, capitolo 25, Don Abbondio e la storia del coraggio...

Empoli-Fiorentina: Marchetti (ko) la tiene, Sacchi un disastro. Voto 6/4,5

Marchetti l’ha più o meno tenuta: Parisi che trattiene tre volte Ikonè non è rigore (si lascia un po’ cadere alla fine) ma almeno una doveva fischiarla; il contatto Martinez Quarta-Destro non è penalty (è l’attaccante dell’Empoli che tocca dietro il ginocchio dell’avversario calciando). Ma dopo il ko e l’entrata in campo di Sacchi (seconda espulsione di fila pro Fiorentina, c’erano entrambe), un disastro, recupero compreso (almeno 15 minuti, visto che 7’ erano solo per l’infortunio).