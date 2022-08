Moviola Roma-Cremonese: Massimi, il bis sufficiente ma... Ghiglione rischia su El Shaarawy

Roma-Cremonese, Massimi voto 6

È il primo dei 50 arbitri a disposizione della CAN ad aver fatto doppietta: su due giornate di campionato, non male. In realtà, è una risposta del designatore Rocchi alle critiche che sono arrivate su Massimi dopo Lazio-Bologna (consigliamo all’arbitro un affitto comodo nella Capitale, se continua così), ma ieri ha fatto un leggero passo indietro. In confusione, a volte sembrava capire poco di quello che succedeva, non preciso sul disciplinare (manca giallo a Ghiglione: se fermi Pellegrini in ripartenza per fischiare fallo, devi dare giallo, altrimenti l’errore è doppio; ha graziato anche Ibanez, che è arrivato in ritardo su Dessers).