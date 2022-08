Moviola Milan-Bologna: Manganiello, che errore: era rigore su Sansone

Errore grave per Manganiello, al quale contribuisce anche Nasca al VAR: il rigore negato al Bologna è abbastanza netto, fa ancor più specie la sicumera con la quale l’episodio è stato (non) analizzato, in campo e a Lissone. Regolari i due gol dei rossoneri, tanto lavoro per gli assistenti (entrambi di Latina) Dei Giudici e Margani. La partita di Manganiello attraverso i numeri: 22 falli fischiati e 3 cartellini gialli.