Moviola Napoli-Lecce: Marcenaro, diversi dubbi sul rigore

Napoli-Lecce, Marcenaro voto 6

Non eccelle Marcenaro, anche se non ha sfigurato nella prima partita con una delle “grandi” del campionato (è la strada sperimentale scelta da Rocchi). Il rigore lascia qualche dubbio (solo gli stolti non ne hanno, diceva Voltaire), forse non preciso sul disciplinare (il giallo a Pezzella che trattiene Anguissa in ripartenza è obbligatorio), ma la grinta (compresa qualche parola sopra le righe) non manca.