Moviola Inter-Torino, Ayroldi-Di Bello e Sanabria rosso: OFR e incertezza

Resta più d’una perplessità sul rosso dato e poi revocato per Sanabria , unica ombra in una gara diretta discretamente, lette bene un paio di casi nelle aree (mai rigore per mani di Buongiorno, ad esempio). Ayroldi (voto 6) gestisce i gialli nel primo tempo (lo meritava Lazaro su Darmian).

Inter-Torino 1-0: Handanovic para tutto, Brozovic fa sorridere Inzaghi

Rosso Sanabria, perplessità

Sanabria salta e colpisce al volto Calhanoglu, per Ayroldi si tratta di un intervento violento: rosso. Prima perplessità: non è una vera e propria gomitata, più una sbracciata, anche se - in un replay in particolare - l’involontarietà viene incrinata dalle immagini. Insomma, Ayroldi potrebbe aver colto (e solo in campo si può fare) una certa forza deliberata. Di Bello a Lissone, invece, richiama il collega all’OFR: a supporto, la posizione del braccio (largo e non piegato), il fatto che Sanabria guardi il pallone. Anche in questo caso siamo al limite, con un silent check chi avrebbe urlato all’errore?

Inzaghi: "Vittoria sofferta e voluta. L'alternanza Handanovic-Onana continuerà"

Brozovic, gol regolare

Brozovic. gol ok: 4 granata (l’ultimo è Djidji) lo tengono in gioco sul cross di Barella.

Inter-Torino, no rigore

Darmian e Sanabria si tengono: ok far proseguire. Darmian crossa, Buongiorno ha le braccia dietro la schiena e tocca con la mano destra: non punibile.

VAR Di Bello 6: Mezzo voto in più (o in meno) per il caso-Sanabria.