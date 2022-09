Moviola Lazio-Verona: ecco perché su Kallon non è rigore

Forse un po’ in affanno nel finale, ad inseguire una partita che aveva invece controllato fino a quel momento (il giallo a Cioffi che protestava, non senza un fondamento, sul mancato fallo di Patric su Kallon ne è la riprova), ma negli episodi-chiave Irrati (voto 6) non sembra sbagliare. Il caso forse più discusso, Cancellieri-Kallon, fa parte di quei falli che in area Rocchi non vuole vedere, e vi spiegheremo perché.