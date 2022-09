Moviola Bologna-Fiorentina: Orsato-VAR e la rete del 2-1, quanti dubbi

Ruota tutto intorno al contatto Kasius-Martinez Quarta per il 2-1. La prima in A di Orsato (voto 5) è da bollino nero, con l’internazionale di Schio più orientato verso l’Europa (Champions) e il Mondo (Qatar 2022, non gli hanno allungato la carriera per questo?) che sugli impegni di casa nostra. Se questo è l’apporto, ripassare fra altre sei gare: fino ad oggi abbiamo fatto a meno di lui, no?