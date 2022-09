Moviola Champions: in Juve-Benfica Zwayer non sbaglia. Manzano, c’è rigore per il Milan

Moviola Juve-Benfica: De Sciglio oltre la linea, Zwayer non sbaglia. Voto 6

Per uno strano scherzo del destino, si riparte da un altro gol di testa segnato da Milik nella stessa porta che aveva provocato la baraonda di quattro giorni fa. Il polacco stavolta può esultare fino in fondo, dopo che gli era stato invece cancellato il gol contro la Salernitana: posizione regolare sulla traiettoria, anche in questo caso da calcio piazzato, di Paredes. Il tedesco Zwayer tiene in pugno la partita, nel complesso. Non può vedere il pestone di Miretti su Ramos, che riceve un colpo direttamente sul piede, perciò viene richiamato al monitor per tornare sull’episodio e concedere rigore (più giallo al giocatore della Juve) ai portoghesi. L’attaccante del Benfica, in presa diretta sembra addirittura accentuare la caduta. Dopo l’1-1, Joao Mario eccede nell’esultanza e Perin non gradisce: giallo per entrambi. Riavvolgendo il nastro sulla serata, Bah stende Miretti, che lo ha appena saltato, e va incontro alla prima ammonizione della partita. Subito dopo, si dispera da terra Cuadrado per la mancata concessione di un rigore sul contatto con Grimaldo: le immagini danno ragione all’arbitro, perché l’esterno portoghese non sbilancia lo juventino. Corretto l’annullamento del gol di Vlahovic per fuorigioco di De Sciglio.