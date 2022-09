Moviola Serie A: bene Mariani, Valeri insufficiente e Orsato deve ringraziare il VAR

Moviola Milan-Napoli, bene Mariani ma per il rigore è andato all’OFR. Voto 6

Partita molto impegnativa per Mariani, galvanizzato dall’esordio in Champions (a Madrid sponda Real) e in vista di Scozia-Ucraina di Nations B. Forse ingannato dallo stesso colore degli scarpini (gialli), va al monitor (bravo Irrati) per il rigore assegnato al Napoli, per il resto bene: l’arbitro ha preso coraggio, le buone prove gli hanno dato fiducia, il suo designatore (una specie di balia) ne ha disperatamente bisogno.