Moviola Europa League, Betis-Roma: Sidiropoulos non all’altezza, graziato Miranda

Molto laborioso il check al VAR sulla rete di Belotti (Mourinho lo aveva capito prima): sul lancio di Abraham per Camara, che è in fuorigioco (oltre tutti i difensori del Betis), il pallone viene toccato con la punta del piede destro proprio dal Gallo, che invece era partito regolare. Sul Tutto buono.

Rischio

Rischia molto Ruibal dopo 12’: va diretto su Belotti in area a pallone lontano, il movimento - non violento - è intenzionale, il VAR non può intervenire. Ma vi chiediamo: lo avrebbe fatto in caso di penalty?

Fuorigioco

Giusto annullare la rete di Belotti: al momento del cross di Spinazzola, è appena oltre Luiz Felipe.

Disciplinare

Fallimentare la gestione disciplinare: il giallo dato a Matic (colpito Joaquin col gomito) certifica la gestione fallimentare dell’arbitro greco. Perché, allora, era giallo sicuro Miranda (poi ammonito nella ripresa), che salta col gomito largo su Zalewski. O ancora William José che punta (si vede bene, guarda solo l’avversario) Smalling e salta con l’intenzione di colpirlo. Ok il vantaggio, ma il cartellino?

VAR: Evangelu 5,5

Non combina granché.