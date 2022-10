Roma-Napoli, il VAR salva Irrati: ecco perché su Ndombélé non è rigore

Non è stata una gara facile, affatto, anche per i cambi repentini di intensità : ritmi alti, poi una lunga fase di studio, poi ancora strappi, fino a quando la partita è salita e Massimiliano Irrati (voto 6) ha iniziato ad usare (o abusare) di falli e cartellini. Ma il momento lo richiedeva. E per paura che esplodesse ha preferito limitare da subito i pericoli. Non è mai andato “sotto” la partita, l’ha sempre avuta - più o meno - fra le mani e nell’unico episodio ha ricevuto l a mano salvifica del VAR, Di Paolo , il migliore che aiuta chi è fra i migliori al Var a livello internazionale. Finale caldo, rosso al preparatore Rapetti dopo il 90’, c’è un petto contro petto fra l’arbitro e Karsdorp (anche uno.... step on foot sul giallorosso): si poteva evitare la prova di forza, una brutta scena.

La giocata sul pallone, diversa da Terracciano

Incursione in area di Ndombele, lui e Rui Patricio si avventano sul pallone che schizza a sinistra, per Irrati è calcio di rigore. Ed in effetti così poteva sembrare, almeno in tv dall’immagine larga. A Lissone, però, ci sono gli specialisti, il tocco sul pallone da parte del portiere giallorosso c’è ed è anche netto, cosa che farà la differenza. Infatti Di Paolo, bravissimo nel caso, manda proprio il tocco sul pallone, che (ri) cambia direzione due volte in rapida successione (prima Ndombele, poi Rui Patricio). Fossimo a valutare un fuorigioco sarebbe una giocata e non una deviazione, il che lo differenzia da quello di Terracciano in Fiorentina-Inter di sabato sera: lì il pallone non aveva subito deviazioni sostanziali, il portiere viola lo aveva appena sfiorato. Il fatto che, dopo aver deviato il pallone, ci sia il contatto fra i due giocatori, non è sostanziale al rilevamento del fallo del portiere: avendo toccato il pallone ha “conquistato” tutte le garanzie costituzionali, non può più essere colpevole di fallo.