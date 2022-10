Benfica-Juve e Dinamo Zagabria-Milan, la moviola: Jovanovic e Marciniak promossi

Regolare/1

Ok la rete del Benfica: sul cross di Fernandez, ci sono Gatti, Bonucci, Danilo, Rabiot e forse addirittura Vlahovic a tenere in gioco Antonio Silva (ma pure Gatti tocca il pallone).

Regolare/2

Più complicata la situazione del momentaneo pareggio della Juve, che in campo era stato annullato per offside: al momento del colpo di testa di Danilo, Vlahovic (che colpirà di testa) è tenuto in gioco da Grimaldo, forse anche Kean che poi torna sicuramente in gioco sul tiro di Dusan: la Uefa assegna la rete a Moise, forse tocca con il pallone che ancora non è entrato, ma non c’è Gol Line per scellerati lavori del club portoghese allo stadio.

Da rigore

Tocco con la mano destra di Cuadrado, Jovanovic assegna il rigore: il movimento - dirimente nel caso - va verso il pallone, rendendo punibile anche un tocco che appare casuale, il braccio potrebbe essere lì per tenere a distanza Aursnes che tocca da distanza ravvicinata.

VAR: Fritz 6

Il solo nome fa venire i brividi (Milan-Chelsea docet).