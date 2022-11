Verona-Roma, la moviola: entrata killer di Dawidowicz e rosso diretto

La serata veronese è riempita da casi che finiscono alla lente del Var, a cominciare dal gol di Dawidowicz che sblocca la partita: il difensore del Verona corregge la traiettoria di Faraoni trovandosi in posizione regolare, mentre non c’è alcun disturbo di Henry su Rui Patricio. Immagini prese in esame anche sull’espulsione data al polacco, che commette un’entrata-killer su Zaniolo e scatena le proteste romaniste: servono alcuni minuti al monitor per Maresca – con tanto di revisione dell’arbitro Sacchi – per determinare il rosso diretto. Corrette le successive quattro sanzioni: Hien e Ceccherini peraltro erano diffidati, così l’Hellas a Monza si ritroverà con tre squalificati. Sacchi lascia correre molto, alla fine i falli fischiati sono soltanto diciotto. Rapide revisioni anche su due gol della Roma: c’è una lieve protesta veronese nell’1-1 di Zaniolo, che però non è in fuorigioco appoggiando in rete dopo il palo di Abraham; la manovra del gol di Volpato è invece avviata da Matic, che va al cross quando il pallone non ha varcato la linea di fondo.