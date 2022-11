L'incredibile Frappart, quattro falli e tre rigori

Ultima serata di lavoro in ambito Champions per gli arbitri della Uefa, dalla prossima settimana i più bravi andranno in Qatar (appuntamento l’8 novembre a Doha). E’ stata anche la serata per un debutto, Rosetti ha spedito per Copenaghen-Borussia Dortmund l’azero Aliyar Aghayev, internazionale dal 2013 e primo arbitro del suo paese a dirigere una partita della fase a gruppi di Champions. Per tutti, club e direttori di gara, l’appuntamento è per gli ottavi di finale della Coppa più affascinante d’Europa…. Per dirigere Real Madrid-Celtic e (soprattutto) per scaldare i motori in vista del Mondiale, c’era Stéphanie Frappart, che non si vedeva in giro (europeo) dal 6 ottobre scorso, in Champions addirittura da quasi due anni (Juve-Dinamo Kiev a dicembre 2020). L’arbitro francese s’è resa protagonista di una situazione sicuramente singolare, probabilmente un record: dopo quaranta minuti del primo tempo, su 4 falli fischiati… 3 sono stati per assegnare dei calci di rigore. Il primo dato ad inizio match per fallo di mano di Jenz (Celtic), netto; il secondo solo con l’aiuto arrivato da Nyon (c’erano Millot VAR e - come AVAR - il nostro Massimiliano Irrati): davanti al monitor, impossibile non fischiare rigore, anche se la palla viene calciata a 50 centimetri di distanza, visto il chiaro impatto della mano di O’Riley con il pallone; il terzo penalty è invece per gli scozzesi, ma non si capisce se Mendy tocchi prima il pallone o la gamba di Abada. Lasciamo il beneficio del dubbio… È stata evidentemente la serata dei falli di mano. In Maccabi Haifa-Benfica, match nel girone della Juventus, l’arbitro Taylor, rivendendolo al VAR (il connazioonale Attwell), concede infatti un penalty ai padroni di casa per tocco di mano di Bah. Il difensore del Benfica si oppone ad un cross con il braccio largo, che aumenta il volume del corpo. Giusto anche non dare l’ammonizione al difensore.