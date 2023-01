La moviola di Juve-Udinese: niente rigore su Paredes-Beto

Partita non difficile per Marchetti, non preciso: alcune sbavature - non decisive - rendono la sua direzione meno incisiva. Come si faccia - esempio - a fischiare punizione ad un giocatore (Kostic) che viene spinto (da Becão) su un avversario (Perez) è un mistero. Manca pure qualche giallo (Locatelli). Tratta alla stessa maniera due episodi in area (forse rischia di più Alex Sandro), è regolare la rete di Danilo.