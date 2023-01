Inter-Empoli 0-1, la moviola: ineccepibili tutti i gialli, corretto il rosso a Skriniar

Prima direzione in A nel 2023 per Rapuano, che gestisce la serata senza problemi. Timide proteste empolesi all’inizio, quando Mkhitaryan alza la gamba in area su Caputo che rientra in campo solo alcuni minuti più tardi (con una visibile fasciatura in testa). Ineccepibili le due ammonizioni a Skriniar, che ferma Ebuehi lanciato a destra prima di colpire Caputo sulla testa. Corretti i gialli per Henderson, Akpa Akpro e Parisi. Prende in mano la situazione, nel secondo tempo, andando a placare Calhanoglu che prova a evitare un’eccessiva perdita di tempo da parte di De Winter. Barella prende il giallo per proteste, a metà ripresa: salterà la Cremonese, rientrando per il derby. Sanzionato anche Dzeko per un tocco non lecito su Parisi.

VAR: Banti 6

Nulla da segnalare.