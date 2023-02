Moviola Roma-Verona, Sozza non brilla: rischia Hien, poi Smalling

Partita “sporca”, brutta , un paio di volte con la sensazione che stesse scivolando via. Sozza fa fatica , a volte, a starci dentro, fischia molto di più (evidentemente le recenti “tirate d’orecchie” hanno fatto effetto) ma deve ancora calibrarsi (22 falli - saranno 34 alla fine - nel primo tempo, ma poca accettazione, qualcosa non va). Non bene dal punto di vista disciplinare: grazia Smalling (già ammonito, step on foot su Lasagna); e poi Depaoli su El Shaarawy, ad esempio, è da giallo.

No rigore

Tiro di Solbakken, Gaich ha le braccia dietro la schiena e probabilmente colpisce con il petto. Ancora, ad inizio gara, Duda su Abraham, aggancio netto, appena fuori area. Magnani-Ibañez e Doig-Mancini: trattenute reciproche in una specie di tuttigiùperterra in area del Verona, Sozza fa 0-0. Ancora, pallone sul braccio sinistro di Mancini ma dopo una doppia carambola gamba destra-petto: non punibile.

Rischio

Rischia e non poco, Hien: il fallo su Belotti è di per sé brutto, entra a forbice sulle gambe (ma non c’era il rosso di solito?), viene ammonito. Poi va sulla punta del piede ancora del Gallo (solo rimessa dal fondo...), rischiando.

VAR Chiffi 6: Gara elettrica, avrà avuto il suo bel daffare.