Fiorentina-Empoli 1-1, la moviola: Prontera lineare. Il Saot pizzica Caputo in offside

Togliesse metà del suo atteggia-mento altezzoso saremmo già a metà dell’opera. Non ci sono errori cruciali, tiene la partita, sempre un po’ sopra le righe anche quando deve fare un richiamo (vedi Vicario). Sul gol annullato a Caputo, c’è stato bisogno del SAOT, difficile da vedere live. Ok la rete dello 0-1 (Milenkovic tiene in gioco Caputo).



Annullato/1

Cambiaghi crossa per Caputo, che è sicuramente oltre il penultimo difendente viola, ovvero Milenkovic: l’attaccante dell’Empoli mette dentro, tutto confermato in campo, a Lissone Fourneau controlla e pizzica Caputo appena oltre la linea del pallone. Giusto annullare.